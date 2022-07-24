В России предложили перестать продавать западный алкоголь

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Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил перестать продавать западный алкоголь, запретить продажу алкоголя до 21 года и полностью запретить пиво. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также предложил ограничить отпуск алкоголя в одни руки. Инициативу о запрете пива Малинкович объяснил тем, что от него толстеют мужчины. Кроме того, он отметил, что пиво – это неблагородный и неаристократический напиток.
По мнению Малинковича, необходимо пересмотреть закон по ограничению времени, в которое можно продавать алкоголь. Он допустил, что можно сделать возможной покупку после 23:00, чтобы у работающих допоздна людей была возможность купить спиртосодержащие напитки.
"Я считаю, что 50 грамм (для россиян) – обязательно, потому что мы живем в холодной стране", – сказал председатель "Коммунистов России".
Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с дефицитом импортного виски к концу 2022 года. Как отметил гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов, зарубежных сортов алкогольного напитка становится все меньше и порой не хватает даже для обслуживания ресторанов. В качестве альтернативы западному рынку виски Рафаилов назвал индийский, однако напиток индийского производства будет "на любителя".
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