Эксперты ожидают, что запасы импортного виски в РФ кончатся к концу года

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Россия может столкнуться с дефицитом импортного виски к концу 2022 года, сообщает газета "Коммерсант".
Как отметил гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов, зарубежных сортов алкогольного напитка становится все меньше и порой не хватает даже для обслуживания ресторанов. "Если в ближайшие полтора-два месяца каким-либо образом не возникнут новые каналы поставок крепких напитков популярных марок, то мы явно будем ощущать дефицит", – подчеркнул он.
В качестве альтернативы западному рынку виски Рафаилов назвал индийский, однако напиток индийского производства будет "на любителя".
В свою очередь, исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин сообщил, что существует достаточное количество небольших производителей виски, с которыми предстоит познакомиться россиянам. Он также спрогнозировал рост на односолодовый виски, так как "такие вискокурни, как правило, стоят дороже, чем большие группы, из-за структуры издержек".
По его словам, даже при включении алкогольной продукции в перечень для параллельного импорта объемы не будут сопоставимы с прежними. "Мы можем закупить крепкие напитки, например, в Казахстане, Армении, Грузии, Турции. Это все страны, чей рынок намного меньше, чем российский. Турецкий тоже, потому что это государство не очень пьющее. Поэтому я не верю в то, что смогут завозить какие-то сопоставимые объемы", – пояснил он.
Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз добавил, что виски ушедших брендов, вероятнее всего, закончатся в ноябре, если компании РФ не смогут найти альтернативные пути для их поставок.
Накануне поставщики крепкого алкоголя Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse сообщили об уходе из России.
Компания Beam Suntory продает свое российское представительство Maxxium Russia российскому менеджменту предприятия. Ей принадлежит бурбон Jim Beam.
Это предприятие, основанное совместно с шотландской компанией The Edrington Group, которая теперь тоже покидает российский рынок. Ей принадлежат бренды скотча Macallan, Highland Park и The Famous Grouse.
В марте американский производитель спиртных напитков Brown-Forman, владеющий брендами Jack Daniel's и Finlandia, объявил о приостановке деятельности на российском рынке.
Алкоголь и табак пока не могут быть внесены в список параллельного импорта
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