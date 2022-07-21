Производители Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse уходят из РФ

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Поставщики крепкого алкоголя Jim Beam, Macallan и The Famous Grouse уходят из России, сообщается на сайте компании.

Компания Beam Suntory продает свое российское представительство Maxxium Russia российскому менеджменту предприятия. Ей принадлежит бурбон Jim Beam.

Это предприятие, основанное совместно с шотландской компанией The Edrington Group, которая теперь тоже покидает российский рынок. Ей принадлежат бренды скотча Macallan, Highland Park и The Famous Grouse.

Ранее стало известно, что британская компания Diageo, куда входят Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие алкогольные бренды, уходит из России. В марте производитель временно приостановил отгрузку готовой продукции клиентам в России, после чего принял решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране.

В России Diageo поставляет продукцию в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров. После приостановки импорта спиртных напитков в РФ компания продавала имеющиеся в стране запасы продукции.

До этого нидерландский концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива и инвестиционных проектов в Россию. При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании работают в штатном режиме.