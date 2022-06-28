Производитель Smirnoff, Guinness и Baileys уйдет из России

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Британская компания Diageo, куда входят Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие алкогольные бренды, уходит из России, сообщает "Коммерсант".
В марте производитель временно приостановил отгрузку готовой продукции клиентам в России, после чего принял решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране.
"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства", – сообщил представитель компании.
В России Diageo поставляет продукцию в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров. После приостановки импорта спиртных напитков в РФ компания продавала имеющиеся в стране запасы продукции.
Ранее сообщалось, что нидерландский концерн Heineken объявил о приостановке экспорта пива и инвестиционных проектов в Россию. При этом все российские заводы, операционные и коммерческие подразделения компании работают в штатном режиме.
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