Российские рестораторы заявили о сокращении ассортимента импортных вин

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В ресторанах России фиксируется сокращение ассортимента вина иностранных производителей, сообщает РИА Новости.
"Ситуация с алкоголем, в частности с вином, не очень хорошая. Радужных перспектив пока не предвидится, и потихоньку сокращается ассортимент представленного вина и крепкого алкоголя на рынке, потому что многие европейские производители отказываются с нами работать", – отметил сомелье ресторана Roze&Dance Дмитрий Богданов.
Он добавил, что в связи с нарушениями в логистике только 40 машин из 60 доходит до заказчика. Также зафиксировано незначительное повышение цен, подчеркнул Богданов. При этом среди плюсов сложившейся ситуации сомелье назвал развитие российского виноделия.
Владелец ресторана "Дом № 8" Партев Гаспарян уточнил, что поставщики в среднем подняли цены на 30–35%, также выросла в цене логистика. Он сообщил, что в настоящее время проводится адаптация винной и барной карт.
"Все сейчас спасаются трендом на отечественного производителя: меняют формат винных карт и алкогольных крепких позиций", – пояснил Гаспарян.
По словам владельца ресторана "Л.Е.С." Руслана Стекольщикова, текущих запасов хватит на один-два года. Он указал на большие перебои с поставками продукции, отметив, что ресторан вводит в винную карту отечественную продукцию.
Ранее омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов оценил ситуацию с поставками импортного алкоголя и указал, с какой продукцией наблюдается больше всего проблем.
По словам Миронова, чувствуется острая нехватка рома, виски и вермута. Для пополнения запасов необходимо разрешить поставки через третьи страны. Он также добавил, что существуют российские аналоги этих напитков, но по своим свойствам подходят только для коктейлей, а не чистой подачи.
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