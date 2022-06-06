В Минпромторге РФ заявили, что прогноз об обвальном росте цен на вино не оправдался

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Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил, что прогноз об обвальном росте цен на вино не оправдался.

"Был определенный всплеск по импорту, но затем импортеры отыграли назад в связи с курсовой ситуацией. Стало попроще с ценой, то есть произведено было поэтапное снижение цен", – приводит слова Кузнецова "Коммерсант".

Он уточнил, что с начала 2022 года цены на тихие вина выросли на 8%, а на игристые – на 5%. Сегодня бутылка тихого вина, по данным Росстата, стоит 387,75 рубля, а бутылка игристого – 319,5 рубля.

При этом, по словам Кузнецова, снижаются продажи водки, что может говорить о замещении крепкого алкоголя вином. Он выразил надежду на сохранение такого тренда в будущем.

Ранее российские виноделы предупредили о предстоящем росте цен на продукцию из-за ряда производственных факторов. Наибольшие проблемы у представителей отрасли возникли с пробками, которые поставлялся из Португалии и Испании.

Также может вырасти стоимость вспомогательных материалов и стабилизирующих веществ, которые почти на 100% импортируются в Россию. Все это скажется на стоимости конечной продукции.

