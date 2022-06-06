В Москве сообщили об истощении запасов импортного алкоголя для ресторанов

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Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов оценил ситуацию с поставками импортного алкоголя и указал, с какой продукцией наблюдается больше всего проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

"Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы", – подчеркнул специалист.

По словам Миронова, чувствуется острая нехватка рома, виски и вермута. Для пополнения запасов необходимо разрешить поставки через третьи страны. Он также добавил, что существуют российские аналоги этих напитков, но по своим свойствам подходят только для коктейлей, а не чистой подачи.

Омбудсмен уточнил, что по вину ситуация обстоит иным образом за счет большего числа поставщиков. При этом продажи все равно превышают ввоз в 2–3 раза, что приводит к постепенному вымыванию складов.

В мае 2022 года депутаты Госсобрания Якутии подготовили и внесли в Госдуму законопроект, который расширяет полномочия регионов по регулированию торговли алкогольной продукцией. В документе предлагается ограничить продажу таких напитков в кафе.