В регионах РФ предложили ограничить продажу алкоголя в кафе

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Депутаты Госсобрания Якутии подготовили и внесли в Госдуму законопроект, который расширяет полномочия регионов по регулированию торговли алкогольной продукцией. Об этом сообщает газета "Известия".
В настоящее время власти субъектов РФ могут ограничивать продажу спиртного в магазинах. Если же документ будет принят, то это полномочие будет распространено и на торговлю алкоголем в заведениях общепита. Уточняется, что инициатива была разработана в связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих в районах, где действует полный запрет на продажу горячительных напитков: дело в том, что открывать бары в таких регионах, согласно закону, по-прежнему можно.
Авторы законопроекта объясняют свое предложение высоким уровнем алкоголизма в Якутии. Так, заболеваемость различными расстройствами, связанными с алкоголизмом, в этом регионе выше на 64%, чем в среднем по России, а показатель первичной заболеваемости алкоголизмом выше среднероссийского более чем в два раза.
Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов между тем считает предложение якутских депутатов уместным. Например, практика введения "сухих" дней, по его словам, не раз доказывала свою эффективность – статистика говорит о снижении криминогенных эпизодов на фоне таких мер. В то же время введение полноценного "сухого" закона на федеральном уровне может усугубить ситуацию, поскольку высока вероятность распространения контрафактного алкоголя.
Ранее президент РФ подписал документ, вносящий изменения в закон о регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь производителям не требуется получать заключение МЧС о соответствии мест производства и складов нормам пожарной безопасности.
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