В Москве разрешили продажу алкоголя на летних верандах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Продажу спиртных напитков разрешили на летних верандах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.
"Постановление было принято (19 апреля. – Прим. ред.) по просьбам рестораторов и в рамках мер поддержки бизнеса, чтобы ликвидировать нестыковки в действующих регулирующих работу общепита документах. Для посетителей летних веранд в Москве документ ничего не меняет", – сообщили в департаменте.
Кроме того, в Москве разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях, музеях, концертных залах, но для это необходима соответствующая лицензия. Разрешение действует до конца года.
Ранее власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за сильных порывов ветра. Также рестораторов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах – СМИ
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