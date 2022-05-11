Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за ветра

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Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

"11 мая ожидается усиление порывистого ветра до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – приводит заявление ведомства ТАСС.

Также рестораторов призвали укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать в Москве и области до 21:00 11 мая. По данным синоптиков, скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве начнется повышение температур. По словам синоптика, холодная яма, в которую столичный регион попал 9 и 10 мая, уходит на восток. Сейчас Москва и Подмосковье попадают в так называемый промежуточный гребень циклона, а затем окажутся в его теплом секторе.

К середине текущей недели температура в Москве достигнет +18...+20 градусов, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 12 и 13 мая воздух в столице прогреется до +19...+20 градусов, а в Подмосковье – до +20...+22 градусов. При этом ночные температуры в течение недели будут от +8 до +10 градусов.

