Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 среды, 11 мая. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве начнется повышение температур.

По его словам, в среду в столице ожидается +13...+15 градусов. К концу недели столбики термометров поднимутся до отметок +17…+19 градусов.

Май на большей части России будет теплым, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его данным, количество осадков выпадет около нормы, дефицит прогнозируется на юге Западной Сибири, а также на востоке Якутии, на Чукотке и Камчатке, добавил синоптик.

Метеоролог уточнил, что в целом лето в РФ будет комфортным, температура около и выше нормы ожидается на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири.

