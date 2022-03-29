В РФ отменили требование о заключении МЧС для производства алкоголя и его хранения

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В России больше не требуется получать заключение МЧС для оформления лицензии на производство и хранение алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин подписал изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Ранее при деятельности, связанной с производством этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции требовалось получить заключение МЧС о соответствии мест производства и складов нормам пожарной безопасности.

Изменения в законодательство, подписанные главой государства, вступили в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за производство, оборот и продажу контрафактного алкоголя.

