В СФ предложили ужесточить наказание за продажу нелегального алкоголя

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В Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за производство, оборот и продажу контрафактного алкоголя. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает ТАСС.

В частности, предлагается снизить с 100 до 1 тысячи рублей пороговые значения стоимости изъятой нелегальной алкогольной продукции, при которой виновного в продаже контрафакта привлекают к уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, крупным размером признается стоимость нелегально произведенных или реализованных этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, превышающая 100 тысяч рублей, а особо крупным – 1 миллион рублей. Уголовная ответственность возникает только при крупном размере изъятого контрафакта. За это грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

Авторы законопроекта отметили, что нелегальное производство стало преимущественно кустарным и локализуется в зоне гаражно-складских помещений, а основной целью преступников является уклонение от уголовной ответственности и сокращение финансовых потерь в случае ликвидации складов с контрафактом. При этом, чтобы достичь крупного размера в 100 тысяч рублей, достаточного для возбуждения уголовного дела, правоохранителям требуется изъять не менее 1 тысячи бутылок нелегального алкоголя.

"В то же время для незаконной розничной продажи алкоголя характерно еще меньшее количество единовременно хранящейся нелегальной продукции, что требует дифференцированного подхода и признания крупным размером стоимости этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, превышающей 1 тысячи рублей", – говорится в пояснительной записке.

Ранее эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" выяснили, что в 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции на российском рынке составил 27% или 611 миллионов штук при общих продажах в 1,56 миллиарда литров.