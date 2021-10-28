Минфин предлагает ужесточить наказание за незаконные производство и оборот алкоголя

16:16
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Замглавы департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Корбутов предложил ужесточить уголовную ответственность за незаконные производство и оборот алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.
Он высказался в ходе совещания "О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции".
По словам Корбутова, ведомство настаивает на дополнении статей 171.1, 171.3 и 171.4 Уголовного кодекса и ужесточении предусмотренных в них мер наказания. Кроме того, рассматривается усиление уголовной ответственности по статье 238 УК РФ.
Представитель Минфина предположил, что наказание за продажу алкогольной продукции, не прошедшей сертификацию по безопасности, должно быть соразмерно санкциям за умышленное убийство.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что необходимо ужесточить законодательство для производителей за продажу нелегального алкоголя. При этом санкции можно было бы ввести и против конкретных лиц, продающих контрафактную продукцию, считает эксперт.
Начальник управления "Т" МВД РФ Олег Ким ранее рассказал о необходимости регламентировать оборот метилового спирта в России. По словам специалиста, такая мера помогла бы в борьбе с незаконным изготовлением алкогольных напитков.
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