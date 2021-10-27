В Минздраве заявили, что в трех регионах РФ уровень алкогольного психоза выше среднего

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Уровень алкогольного психоза в Оренбургской, Курганской и Свердловской областях выше среднероссийского, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Он напомнил, что именно в этих областях недавно зафиксировали массовые отравления суррогатным алкоголем. Салагай отметил, что в двух из трех регионов показатели случайных отравлений алкоголем выше общероссийских.
"Особые опасения у Минздрава также вызывают данные по синдрому зависимости от алкоголя. В 2020 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией по сравнению с 2019 годом сократился на 27 процентов", – цитирует Салагая РИА Новости.
По его словам, меньше стало и летальных исходов после употребления спиртосодержащей продукции.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с предложением усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание за такое деяние, повлекшее смерть двух и более человек, в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По мнению депутата, данная санкция не соответствует опасности последствий таких преступлений, поскольку, как правило, они приводят к десяткам смертей. В качестве примера Хамзаев привел ситуацию, когда пьяному водителю, который стал виновником гибели одного человека, грозит до 12 лет лишения свободы.
В Екатеринбурге 18 человек умерли, отравившись метанолом
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