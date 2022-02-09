Почти треть алкоголя на российском рынке является нелегальной – ВШЭ

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В 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции на российском рынке составил 27%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), имеющегося в распоряжении ТАСС.
По оценке специалистов, объем нелегального оборота крепкого алкоголя в минувшем году составил 611 миллионов штук при общих продажах в 1,56 миллиарда литров (2,23 миллиарда штук). Так, примерно треть продукции, представленной на рынке, является нелегальной.
Основными каналами реализации алкоголя остается розничная торговля (98%). При этом продажи в сфере общественного питания составляют порядка 45–46 миллионов литров в год.
Кроме того, авторы исследования оценили потенциальные затраты и выгоды участников рынка от введения цифровой маркировки. Эксперты учли дополнительные доходы, которые появятся в результате "обеления" рынка в виде роста продаж и прибыли.
"По нашим оценкам, прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17–18 миллиардов рублей, а чистый выигрыш добросовестных производителей от введения обязательной маркировки может составить 10–11 миллиардов рублей в год", – полагают исследователи НИУ ВШЭ.
Доходы государства при этом вырастут на 73–79 миллиардов рублей в год из-за увеличения поступлений акциза на алкоголь и иных налогов и сборов.
Эксперимент по маркировке некоторых видов алкогольной продукции предлагает провести Минпромторг России. Он может продлиться с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года. Целью эксперимента является оптимизация процессов по контролю за продукцией. К 2024 году в России может появиться единая система маркировки товаров, позволяющая ликвидировать теневой оборот.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов заявил, что пиво и пивные напитки могут подорожать на 5–10% из-за введения минимальной розничной цены (МРЦ). Это может привести к сокращению рабочих мест в пивоваренной и смежных отраслях.
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