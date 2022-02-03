В России могут запретить продажу крепкого алкоголя в пластике

Фото: depositphotos/belchonock

В России из продажи может исчезнуть алкоголь в пластиковой таре. Соответствующий законопроект сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным планируют рассмотреть во втором чтении в Госдуме весной. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Также планируется обязать стекольные заводы наносить уникальное клеймо на бутылки, чтобы упростить выявление лиц, участвующих в нелегальном производстве спиртного. Данные о таком клейме будут вносить в федеральный реестр обозначений, позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной тары.

Законопроектом предлагается запретить производство и оборот алкоголя крепостью выше 28 градусов в пластике. Запрет не коснется пластиковых бутылок объемом не более 50 миллилитров, алкоголя, идущего на экспорт, или импортируемого в РФ по процедуре беспошлинной торговли (duty free).

В настоящее время в России запрещена продажа спиртных напитков в ПЭТ-таре объемом больше 1,5 литра вне зависимости от доли спирта.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажу алкогольной продукции в магазинах в выходные дни.

По словам депутата, такая практика широко распространена в зарубежных странах, где уже показала свою эффективность в снижении объема потребления алкоголя. Хамзаев уверен, что данная мера необходима для обеспечения защиты здоровья россиян.