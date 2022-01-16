В России предложили запретить продажу алкоголя в выходные

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажу алкогольной продукции в магазинах в выходные дни. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам депутата, такая практика широко распространена в зарубежных странах, где уже показала свою эффективность в снижении объема потребления алкоголя. Хамзаев уверен, что данная мера необходима для обеспечения защиты здоровья россиян.

"Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", – пояснил он.

Кроме того, Хамзаев считает нужным повысить возраст продажи спиртного до 21 года.

Ранее Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, которые родились после 2014 года. Депутат отметил, что количество курящих во всем мире ежегодно увеличивается, а антитабачная компания, как часть глобального рынка, больше напоминает "белку в колесе".