В ГД предложили ограничить продажу фруктовых пивных напитков в России

Фото: depositphotos/VadimVasenin
В России необходимо ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами. Об этом сообщает RT со ссылкой на инициативу руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Соответствующее письмо он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором отметил, что одной из основных задач государства является снижение потребления алкоголя, в частности среди молодого населения.
Также Хамзаев подчеркнул, что пиво с фруктовыми ароматизаторами, реализуемое в большом количестве, направлено на молодежь, в том числе на женщин. Он выразил мнение, что многие из них не стали бы употреблять пиво в классическом виде.
Ранее Хамзаев заявил, что в новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя. По словам парламентария, это необходимо для защиты здоровья граждан.
Продажу алкоголя в новогодние праздники в России хотят ограничить
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: