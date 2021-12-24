В ГД предложили ограничить продажу фруктовых пивных напитков в России

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В России необходимо ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами. Об этом сообщает RT со ссылкой на инициативу руководителя проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Соответствующее письмо он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором отметил, что одной из основных задач государства является снижение потребления алкоголя, в частности среди молодого населения.

Также Хамзаев подчеркнул, что пиво с фруктовыми ароматизаторами, реализуемое в большом количестве, направлено на молодежь, в том числе на женщин. Он выразил мнение, что многие из них не стали бы употреблять пиво в классическом виде.

Ранее Хамзаев заявил, что в новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя. По словам парламентария, это необходимо для защиты здоровья граждан.

