В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

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В новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. По словам парламентария, это необходимо для защиты здоровья граждан.
"Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. <...> Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру", – приводит слова политика РИА Новости.
Чтобы граждане не употребляли много алкоголя во время новогодних выходных, все культурно-досуговые мероприятия должны быть бесплатными, считает парламентарий. Запрос с таким предложением он планирует направить в Минкультуры до конца текущего года.
"На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем", – добавил депутат.
Хамзаев также сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы, где в том числе обсудят вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. К дискуссии планируют пригласить представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.
Ранее Хамзаев заявлял, что продажу алкогольных напитков следует ограничить с 15 декабря и до конца новогодних праздников.
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