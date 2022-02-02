В Совфеде предложили отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогатного алкоголя

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Сенаторы предложили отзывать российское гражданство у лиц, ранее принятых в него, а также депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя.

Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он уточнил, что соответствующие поправки предлагается внести ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ".

"Мы хотим добавить (в перечень преступлений. – Прим. ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны", – сказал сенатор.

Проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения, Владимир Путин внес в Госдуму в конце декабря.

В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения российского гражданства. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.