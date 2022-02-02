В Совфеде предложили отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогатного алкоголя

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сенаторы предложили отзывать российское гражданство у лиц, ранее принятых в него, а также депортировать на родину за незаконное производство и оборот алкоголя.
Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он уточнил, что соответствующие поправки предлагается внести ко второму чтению президентского законопроекта "О гражданстве РФ".
"Мы хотим добавить (в перечень преступлений. – Прим. ред.) незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны", – сказал сенатор.
Проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения, Владимир Путин внес в Госдуму в конце декабря.
В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения российского гражданства. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.
Хинштейн предложил лишать гражданства россиян, ненавидящих свою страну
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: