ГД и Совфед рассмотрят законопроект о гражданстве РФ в весеннюю сессию

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Положения законопроекта о гражданстве РФ соответствуют Конституции РФ, документ будет рассмотрен парламентариями в весеннюю сессию, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас РИА Новости.
"Проект... является логичным продолжением работы по модернизации законодательства после конституционной реформы 2020 года", – отметил Клишас.
29 декабря Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения.
В частности, приобретение российского гражданства в упрощенном порядке на основании брака с россиянином будет возможно только при наличии общего ребенка. Предполагается, что такая мера должна исключить практику заключения фиктивных браков.
Также новым законом планируется ввести институт прекращения гражданства, который заменит действующие механизмы отмены решений о приеме в гражданство РФ. При этом полномочия президента России по принятию решений о прекращении гражданства страны на основании добровольного волеизъявления лица будут переданы МВД.
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