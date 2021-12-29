Президент будет прекращать гражданство РФ детей, находящихся под опекой иностранцев

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Согласно новому законопроекту о гражданстве РФ, президент будет принимать решение о прекращении российского гражданства детей, которые находятся под опекой иностранцев или усыновлены ими. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

По мнению властей, данный законопроект позволит обеспечить защиту прав и интересов таких детей вне зависимости от их места проживания.

"Все лица, гражданство РФ которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет", – говорится в сообщении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что положения законопроекта ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, проживающим в России, способным органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

