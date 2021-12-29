Получение гражданства РФ на основании брака будет возможно только при наличии ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Получить российское гражданство в упрощенном порядке на основании брака с россиянином можно будет только при наличии общего ребенка. Такую меру предусматривает проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который был внесен в Госдуму Владимиром Путиным и размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В документе говорится, что данная норма должна исключить возможность предоставления гражданства на основании одних лишь формальных критериев при отсутствии реальной связи лица с Россией.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что при получении гражданства РФ необходимо ввести обязательный тест на знание российской культуры.

По его словам, иностранцев также нужно тестировать на знание российских музеев, так как в последнее время они страдают от малого числа туристов.