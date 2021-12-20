Песков прокомментировал закон о гражданстве Украины для преследуемых в РФ

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В России никто не преследуется по политическим убеждениям. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал закон об упрощенном порядке получения гражданства Украины для лиц, якобы преследуемых в РФ.
"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений", – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля также подчеркнул, что формулировка соответствующего украинского закона неверна по своей сути.
18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в стране вводится упрощенный порядок приобретения гражданства отдельными категориями лиц. Как говорится на сайте украинского лидера, речь в том числе идет о "гражданах государства-агрессора или государства-оккупанта", которые подверглись преследованиям за политические убеждения.
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