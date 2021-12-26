В МВД назвали число иностранцев, получивших гражданство РФ в 2021 году

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С начала текущего года гражданство России получили почти 670 тысяч иностранцев. Об этом говорится в сводке МВД по миграционной ситуации, опубликованной на официальном сайте ведомства.

"За январь – ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, – 667 939", – говорится в документе.

Отмечается, что данный показатель почти на 105 тысяч больше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, за 11 месяцев 2021 года иностранным гражданам и лицам без гражданства было выдано 183 157 виз.

В октябре МВД России предложили упростить пребывание иностранных студентов в РФ, создав для них особый правовой режим.

В частности, предложено разрешить таким студентам временное проживание на территории страны с целью получить образование. Таким образом, иностранцам не придется сниматься с учета при выезде из России во время обучения, например, на каникулы.

Сейчас иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.