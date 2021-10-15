Кузнецова поддержала идею автоматически выдавать гражданство РФ детям от смешанных браков

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова оценила предложение автоматически выдавать гражданство РФ детям от смешанных браков, сообщает ТАСС.
"Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы поддерживаем. <...> Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать", – заявила вице-спикер Госдумы.
По ее словам, автоматическое получение гражданства РФ было бы полезным для многих семей и позволило бы упростить решение ряда различных жизненных вопросов.
"Когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства будет являться", – отметила Кузнецова.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились.
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