В Госдуму внесен законопроект о репатриации в Россию соотечественников

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
В Государственную думу внесли законопроект о праве на репатриацию в РФ соотечественников, которые проживают за границей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект определяет условия и процедуру возвращения российских соотечественников на постоянное проживание на свою историческую родину – в Россию в порядке репатриации во исполнение части 3 статьи 69 Конституции РФ об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за границей, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
Законопроект восполняет отсутствие репатриационной составляющей как основного пробела государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в страну соотечественников, которые проживают за границей.
"Право на репатриацию предполагает переезд на постоянное проживание в Российскую Федерацию. Если ходатайство о репатриации подается соотечественником, уже пребывающим на территории России, срок пребывания его и членов семьи, включенным в ходатайство, въехавших в безвизовом порядке или по визе, продляется до вынесения решения по данному ходатайству", – говорится в документе.
Помимо этого, законопроект раскрывает понятие "перечень народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации", что отсутствует в действующем законе.
Ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесен законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Его внесла группа депутатов ГД во главе с вице-спикером Петром Толстым.
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