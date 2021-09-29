В МВД сообщили о росте числа желающих получить паспорт РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала о росте числа желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже и сегодня те цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдем тот рубеж, который был максимально в 2010 году: порядка 500 тысяч человек тогда приобрели гражданство", – сообщила она в ходе пресс-конференции.
По мнению Казаковой, к концу текущего года число желающих может быть еще больше. Она добавила, что потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины.
Ранее министерство внутренних дел РФ предложило пересмотреть государственную программу расселения соотечественников в Россию таким образом, чтобы ею могли воспользоваться жители Донецкой и Луганской народных республик.
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