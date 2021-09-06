Главы ДНР и ЛНР планируют создать единое экономическое пространство

06 сентября, 20:47
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник планируют создать единое экономическое пространство. Об этом сообщается в декларации по итогам их встречи, опубликованной "Донецким агентством новостей".
"Донецкая народная республика и Луганская народная республика <...> провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях", – говорится в документе.
Отмечается, что стороны будут координировать свои усилия, обмениваясь опытом и информацией в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования.
В декларации уточняется, что с этой целью ДНР И ЛНР договорились синхронизировать свое законодательство, принимая и реализовывая схожие программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.
Кроме того, Пушилин и Пасечник планируют в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.
"Сегодня были приняты важные для жителей Донбасса программы социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик на 2022–2024 годы", – сообщили главы республик.
Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прокомментировал
решение российских властей предоставлять гражданство жителям ДНР и ЛНР. По его словам, выдачу документов не следует воспринимать как механизм или признак последующего включения самопровозглашенных республик в состав РФ.
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