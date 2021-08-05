В Госдуме осудили заявление Зеленского о Донбассе

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек критически оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе. Об этом сообщает RT.

"То Крым был не русский, теперь уже, оказывается, и в Донбассе русских нет. Так, глядишь, через пару недель на весь Южный федеральный округ замахнется: мол, Россией там и не пахнет, теперь это будет Украина", – заявил Бальбек.

Парламентарий также раскритиковал Украину за войну против мирного населения Донбасса и водную блокаду Крыма.

Депутат Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Мирослав Руденко также критически отозвался о высказывании Зеленского, передает "Газета.ру". Он назвал слова президента Украины "оправданием этноцида".

"Мы здесь родились, наши предки здесь родились, чуть более ста лет назад никто и не знал здесь понятия "Украина": это была историческая Новороссия, здесь жили различные этносы Российской империи", – добавил Руденко.

Ранее украинский лидер заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а те, кто хочет входа региона в состав РФ, должны искать себе место в России.