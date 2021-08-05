Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал уезжать в Россию гражданам Донбасса, считающим себя русскими. Об этом сообщает ТАСС.
"Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда", – заявил президент.
Он также отметил, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет", поскольку Донбасс не сможет развиваться в "отрезанном" от Киева виде.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс в будущем войдет в состав Российской Федерации. Он уверен, что регион движется в правильном направлении на пути к воссоединению с Россией.
Глава ЛНР также обратил внимание, что регион и дальше будет бороться за свои права. По утверждению Пасечника, республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: