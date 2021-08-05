Зеленский призвал граждан в Донбассе, считающих себя русскими, уезжать в Россию

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Украинский лидер Владимир Зеленский посоветовал уезжать в Россию гражданам Донбасса, считающим себя русскими. Об этом сообщает ТАСС.

"Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские", – это большая ошибка оставаться жить в Донбассе, это никогда не будет русской территорией. Никогда", – заявил президент.

Он также отметил, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет", поскольку Донбасс не сможет развиваться в "отрезанном" от Киева виде.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс в будущем войдет в состав Российской Федерации. Он уверен, что регион движется в правильном направлении на пути к воссоединению с Россией.

Глава ЛНР также обратил внимание, что регион и дальше будет бороться за свои права. По утверждению Пасечника, республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году.