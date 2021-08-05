Депутат Рады предупредил украинцев о катастрофе и распаде страны из-за Зеленского

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Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net
Очередной рост цен на газ и электроэнергию станет настоящей катастрофой для украинцев и приведет к коллапсу всей энергосистемы страны и разрушению Украины, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Депутат считает, что повышение тарифов в условиях огромной задолженности населения за услуги ЖКХ выглядит абсурдом, изменить ситуацию, по его мнению, позволит лишь полная смена действующей власти. Он также заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского "живет в какой-то параллельной реальности".
"Им абсолютно наплевать на проблемы, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Пора положить этому конец. Нужно идти на перевыборы, чтобы остановить разрушение страны и начать наводить порядок. <...> Долги населения за ЖКХ составляют около 70 миллиардов гривен. <...> Cегодня есть все возможности прекратить тарифное издевательство над людьми", – приводятся слова Бойко на сайте ОПЗЖ.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Зеленского страшной ошибкой для страны. Он также усомнился в его интеллектуальных способностях.
До этого экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о возможном распаде Украины на четыре части в будущем. По его мнению, некоторые западные страны небескорыстно вкладывают деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдают свои паспорта украинцам, преследуя свои цели. К таким государствам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.
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