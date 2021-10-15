Лавров призвал автоматически давать гражданство РФ детям, рожденным в смешанных браках

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Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке, – на территории России или на территории зарубежного государства, – он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", – сказал он на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала о росте числа желающих получить российский паспорт. По ее мнению, к концу текущего года число желающих может быть еще больше.

Она добавила, что потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины.