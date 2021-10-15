Лавров призвал автоматически давать гражданство РФ детям, рожденным в смешанных браках

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке, – на территории России или на территории зарубежного государства, – он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", – сказал он на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Ранее начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова рассказала о росте числа желающих получить российский паспорт. По ее мнению, к концу текущего года число желающих может быть еще больше.
Она добавила, что потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: