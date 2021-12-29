Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России введут институт прекращения гражданства, который заменит законодательные механизмы отмены решений о приеме в гражданство РФ. Текст соответствующего законопроекта, внесенного в Госдуму Владимиром Путиным, размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке отмечается, что полномочия президента России по принятию решений о прекращении гражданства страны на основании добровольного волеизъявления лица будут переданы министерству внутренних дел.

Предполагается, что такая мера позволит выстроить единый механизм добровольного выхода из гражданства.

29 декабря Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения.

В частности, приобретение российского гражданства в упрощенном порядке на основании брака с россиянином будет возможно только при наличии общего ребенка. Предполагается, что такая мера должна исключить практику заключения фиктивных браков.