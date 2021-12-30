В Госдуме предложили расширить основания для лишения гражданства РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме заявили о необходимости расширения оснований для лишения российского гражданства. Об этом написал депутат от партии "Единая Россия" Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения.

В частности, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения российского гражданства. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.

В своем сообщении Хинштейн назвал подобные инициативы нужными и правильными.

"Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения", – подчеркнул депутат.

Парламентарий обратил внимание на поведение некоторых оппозиционеров. Он задался вопросом, зачем таким гражданам российский паспорт, если они ненавидят свою страну и русский народ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал новый законопроект. По его словам, теме гражданства России придается новое звучание – страна становится центром притяжения.