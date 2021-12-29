В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал законопроект "О гражданстве Российской Федерации", который внес в Госдуму Владимир Путин. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, теме гражданства России придается новое звучание – страна становится центром притяжения. В то же время парламентарий подчеркнул, что закон, который принимался ранее, соответствовал времени, когда государство считалось слабым.
"Сегодня Россия – центр притяжения, в том числе разных миграционных потоков. <...> Люди готовы тесно связать себя с государством, его историей, традициями, культурой, экономическим потенциалом", – заявил он.
Депутат выразил мнение, что федеральный закон должен четко регулировать получение гражданства. По его словам, человек, который не родился в России, должен знать, существует ли упрощенный порядок получения гражданства и в какие сроки это можно сделать.
Также, по его мнению, бесперебойно должен работать институт прекращения гражданства после совершения тяжких преступлений.
29 декабря Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации", который предусматривает внесение ряда изменений в процесс его получения.
В частности, приобретение российского гражданства в упрощенном порядке на основании брака с россиянином будет возможно только при наличии общего ребенка. Предполагается, что такая мера должна исключить практику заключения фиктивных браков.
Также вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения российского гражданства. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.
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