Пивовары предрекли сокращение выпуска пива в РФ в случае введения его маркировки

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Производство пива в России может сократиться на 20–30% в случае введения его обязательной маркировки. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на открытое письмо Союза российских пивоваров, адресованное президенту РФ.

Дело в том, что из-за антироссийских санкций производители в настоящее время не могут приобрести маркировочное оборудование из США, Германии, Италии, Японии или Тайваня. Однако производство тормозит и необходимость маркировки сама по себе, отмечают в организации: это подтверждает пример с питьевой водой, выпуск которой после введения маркировки в отдельных случаях просел на треть.

Все это может привести к подорожанию пивной продукции на 10% и сокращению акцизных поступлений в российский бюджет, уверены в союзе пивоваров. При этом в отрасли считают, что контроль за рынком слабоалкогольной продукции должен осуществляться с помощью существующей Единой государственной автоматизированной информационной системы.

Эксперимент по маркировке пива стартовал в России с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022 года. Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков. В Минпромторге считают, что это позволит решить проблему контрафакта и фальсификата.

