Эксперты оценили будущее пивоваренной индустрии в РФ

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Российский рынок пива оказался под ударом на фоне санкций против РФ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Так, о приостановке поставок сырья и прекращении инвестиций в РФ объявили Heineken и Carlsberg. На них вместе с турецкой Efes приходится треть российского пивоваренного рынка. На этом фоне нижний порог стоимости хмельного уже поднялся с 30 до 40 рублей за 0,45 литра.

Кроме того, наблюдаются проблемы с поставками импортных напитков: в середине весны их доля составляла 3,8% по сравнению с 6,2% в начале года. Представители отрасли между тем отмечают, что большая часть потребляемого россиянами пива производится внутри страны. Основная проблема заключается в том, что отечественные производители сильно зависят от импорта солода и хмеля.

"Хмель – ключевой ингредиент для производства пива. Почти весь хмель, используемый в российском пивоварении, поступает в страну из-за границы. Из-за нарушения логистических цепочек вопрос импортозамещения стоит достаточно остро", – рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По словам экспертов, в сложившихся условиях важно сосредоточиться на развитии местного хмелеводства. Дело в том, что в пределах страны производится лишь 2% необходимого отрасли хмеля, при этом он отличается достаточно низким качеством и пригоден лишь для продукции нижнего ценового сегмента. Тем не менее проблем с поставками хмеля из-за рубежа пока не наблюдается.

В отрасли считают, что сегодня создаются условия для развития малых пивоварен, доля которых на рынке РФ пока не превышает 10%. Если они умело воспользуются возникшей возможностью, то смогут занять освободившиеся после ухода иностранных брендов ниши.

Ранее российские пивовары пожаловались на дефицит самоклеющихся этикеток. Так, Efes уже отказалась от этикеток на горлышках бутылок. В целом компании сейчас ищут более дешевые варианты этикеток, рассматривают отказ от кольереток и контрэтикеток, а также думают над упрощением дизайна.

