В Москве предложили временно снять запрет на продажу пива на заправках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Компания AB InBev, которая представляет бренды пива Spaten, Velkopopovicky Kozel, "Сибирская корона", "Клинское" и другие, попросила до конца года снять запрет на продажу алкоголя крепостью ниже 16,5% на столичных АЗС. Соответствующее обращение было направлено мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает "Коммерсант".
Инициатива дополнила бы снятие запрета на продажу алкоголя в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. По данным компании, возврат пива на АЗС поддержит бизнес в сложных условиях.
Исполняющий обязанности президента AB InBev Ораз Дурдыев отметил, что у пивоваренных компаний уже появились проблемы с поставками сырья, материалов и продукции. При этом незначительный рост продаж напитка в первом квартале был вызван увеличением закупок впрок по старым ценам. Дурдыев предположил, что по итогам года объем рынка может сократиться на 4–5%.
Мировая практика показывает, говорится в обращении, что снятие запрета не приводит к росту аварийности на дорогах. Директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев рассказал, что открытие канала может доказать отсутствие рисков торговли пивом на АЗС.
По мнению главы Российского топливного союза Евгения Аркуша, снятие запрета в столице позволит убедиться, что ограничение создает избыточные барьеры, так как на АЗС работают те же магазины, как и в других местах. Он отметил, что распространить меру необходимо на федеральном уровне, так как снятие запрета в одном регионе не решит проблемы.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что возврат продажи пива на АЗС позволит добавить около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы. По его словам, необходимо повысить маржинальность розничного сегмента.
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