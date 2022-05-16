В Москве предложили временно снять запрет на продажу пива на заправках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания AB InBev, которая представляет бренды пива Spaten, Velkopopovicky Kozel, "Сибирская корона", "Клинское" и другие, попросила до конца года снять запрет на продажу алкоголя крепостью ниже 16,5% на столичных АЗС. Соответствующее обращение было направлено мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает "Коммерсант".

Инициатива дополнила бы снятие запрета на продажу алкоголя в летних кафе, музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. По данным компании, возврат пива на АЗС поддержит бизнес в сложных условиях.

Исполняющий обязанности президента AB InBev Ораз Дурдыев отметил, что у пивоваренных компаний уже появились проблемы с поставками сырья, материалов и продукции. При этом незначительный рост продаж напитка в первом квартале был вызван увеличением закупок впрок по старым ценам. Дурдыев предположил, что по итогам года объем рынка может сократиться на 4–5%.

Мировая практика показывает, говорится в обращении, что снятие запрета не приводит к росту аварийности на дорогах. Директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев рассказал, что открытие канала может доказать отсутствие рисков торговли пивом на АЗС.

По мнению главы Российского топливного союза Евгения Аркуша, снятие запрета в столице позволит убедиться, что ограничение создает избыточные барьеры, так как на АЗС работают те же магазины, как и в других местах. Он отметил, что распространить меру необходимо на федеральном уровне, так как снятие запрета в одном регионе не решит проблемы.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов рассказал, что возврат продажи пива на АЗС позволит добавить около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы. По его словам, необходимо повысить маржинальность розничного сегмента.

