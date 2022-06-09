Российские пивовары пожаловались на дефицит самоклеющихся этикеток

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Российский офис одной из крупных пивоваренных компаний страны AB InBev Efes сообщил об отказе от этикетки особой формы на горлышке бутылки в связи с дефицитом бумаги у поставщиков, сообщает издание РБК.

"Мы находимся в тяжелейшей экономической неопределенности и каждый день наблюдаем появление новых санкций и ответных мер, затрагивающих почти все бизнес-процессы", – отметил исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.

Он заявил, что данная отрасль нуждается в оперативных мерах поддержки и либерализации регулирования индустрии со стороны государства.

Представители Ассоциации производителей пива также сообщили о проблемах с поставками некоторых видов этикетировочной бумаги, отметив, что Ассоциация делает все возможное для сохранения стабильных бизнес-процессов, замещения поставок материалов для этикетов из альтернативных источников, а также налаживания новых логистических цепочек.

Председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения "Опоры России" Алексей Небольсин, в свою очередь, подчеркнул, что данная проблема коснулась все пивоваренные отрасли. Он добавил, что в настоящее время компании рассматривают более дешевые варианты этикеток, отказ от кольереток и контрэтикеток, а также рассматривают упрощение дизайна.

По словам Небольсина, после введения Евросоюзом санкций против РФ стоимость этикеток увеличилась на 40–50%.

"Когда ты производишь десятки миллионов бутылок пива, то это копейки, но если только десять тысяч, как малые пивовары, то цена становится слишком чувствительной, она выросла с прошлогодних 7 рублей за бутылку до 9,4 рубля", – пояснил Небольсин.

В Союзе производителей алкогольной продукции также сообщили о росте цены на этикетки для производителей крепкого алкоголя на 25–35%.

О проблемах с этикетками заявил и гендиректор "Холдинга Аква" Святослав Вильк. Он уточнил, что в настоящее время компания пробует различные материалы для этикеток, в типографиях есть запасы сырья.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

