В России начался эксперимент по маркировке пива

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Эксперимент по маркировке пива стартовал в России 1 апреля. Он продолжится до 31 августа 2022 года.

Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.

В октябре 2020 года Владимир Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Ответственным за выполнение поручения был назначен Михаил Мишустин.

Глава Минмпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента с членами правительства заявлял, что министерство предлагает расширить систему маркировки на рынок алкоголя, начав с пива, и далее распространить ее по увеличению на другие виды спиртного.

Ранее в России началась добровольная маркировка молочных продуктов. Сообщалось, что процесс внедрения маркировки планируется осуществлять в несколько этапов.