Добровольная маркировка молочных продуктов стартует в РФ

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В России началась добровольная маркировка молочных продуктов.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России с 15 июля 2019 года и проходил до 31 декабря 2020 года. При этом с 20 января текущего года участники рынка получили возможность наносить средства идентификации на товары в соответствии с утвержденными правилами маркировки молочной продукции.

Процесс внедрения маркировки молочных продуктов планируется осуществлять в несколько этапов. Планируется, что с 1 июня 2021 года начнется обязательная маркировка сыра и мороженого. С 1 сентября станет необходимо маркировать молочные продукты со сроком хранения более 40 суток, а с 1 декабря – продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно. Последний этап наступил 1 декабря 2023 года – будет введена поштучная прослеживаемость.

По информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки, на данный момент в программе зарегистрировались порядка 8,5 тысячи участников. При этом было эмитировано около 55 миллионов кодов маркировки. На данном этапе маркировка выдается бесплатно.

Руководитель товарной группы Молоко ЦРПТ Алексей Сидоров выразил мнение, что в ходе эксперимента по маркировке молочной продукции производительность линий на этапе сериализации продукции не меняется. В то же время, введение маркировки не увеличило уровень безвозвратного брака.

"Эксперимент по маркировке молочной продукции позволил совместно с участниками оборота, регуляторами и партнерами выработать технологические решения, составить подробную карту этих решений для разных видов линий, обеспечить интеграцию "Меркурия" и "Честного знака", – рассказал Сидоров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до апреля 2021 года провести эксперимент по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.