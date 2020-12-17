Маркировка сыра и мороженого стартует в России 1 июня 2021 года

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Правительство отдало распоряжение начать маркировку сыра и мороженого с 1 июня 2021 года. Поручение опубликовали на официальном сайте правовой информации.
"Сыры, мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао, – 1 июня 2021 года", – говорится в документе.
Отмечается, что маркировка другой молочной продукции со сроком хранения более 40 суток стартует 1 сентября 2021 года. Что касается продукции со сроком годности до 40 суток, то ее маркировку начнут с 1 декабря 2021 года.
Ранее терапевт Ольга Бурлакова рассказала, что продукты из коровьего молока (например, сливочное масло или сметана) повышают риск заражения коронавирусом. Это связано с тем, что они изменяют кислотно-щелочной баланс. Помимо этого, специалист включила в список повышающих риск заражения коронавирусом продукты из белой муки, рафинированного сахара, алкоголь, крепкий чай и кофе.
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