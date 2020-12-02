Роскачество выявило дрожжи и плесень в сливочном масле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскачество протестировало семь торговых марок сливочного масла с жирностью 82,5%. Продукт одной из них эксперты признали небезопасным из-за содержания дрожжей и плесени, сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты изучили сливочное масло марок "Рузское молоко", "Село Зеленое", "Простоквашино", "Избенка", "Из Вологды", "Коровка из Кореновки" и "Радость вкуса". Критериями проверки были вкус, запах, цвет продукции и наличие токсичных элементов и патогенов.

Содержание дрожжей и плесеней оказалось превышено в масле "Избенка". Это может объясняться санитарными условиями на производстве или нарушением режима хранения и перевозки товара.

В масле остальных торговых марок опасных микроорганизмов не обнаружили. Продукция изготовлена без добавления растительных жиров, ее жирность соответствовала указанному значению. Консервантов, красителей, нарушений термоустойчивости и фактической массы не выявлено.

Ранее Роскачество провело исследование вина в рамках проекта "Винный гид России" и установило, что качество белого и красного сортов напитка выросло.