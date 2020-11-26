Роскачество отметило улучшение качества отечественного вина

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Роскачество завершило исследование вина в рамках проекта "Винный гид России" и установило, что качество белого и красного сортов напитка выросло.
В ведомстве уточнили, что экспертиза проводилась при участии Минпромторга и Минсельхоза, а также Россельхозбанка. Оценивались белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
"По традиции первыми станут известны результаты и выводы по двум наиболее популярным категориям: белые и красные тихие вина. По обеим категориям отмечен рост уровня качества по сравнению с прошлыми исследованиями", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Каждое вино специалисты оценивали по 12 параметрам, которые соответствовали разным аспектам внешнего вида, аромата и вкуса. 65% образцов исследованного вина получили оценку выше или ровно 78 баллов. Что касается красного вина, то там повышенному стандарту Роскачества соответствовало 77% образцов.
Эксперты отметили и рост потребления алкогольного напитка из винограда. Также было выявлено, что образцы из числа рекомендованных к "Винному гиду" стоят в среднем не дороже 500 рублей.
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев ранее предложил запретить продажу алкоголя в первые дни 2021 года. По его словам, в праздничные каникулы резко растет число обращений в больницы из-за алкогольного отравления.
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