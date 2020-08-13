Эксперты оценили российское вино

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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский выразил мнение, что качество российского вина за последние годы улучшилось, передает РИА Новости.

"Но в общем и целом мы сравнивали год к году – 2018 к 2019-му – и 4,53% улучшения общей оценки по всем винам выборки по стране", – сказал Лоевский.

Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ каждый год реализует проект "Винный гид России", который разработали для поддержки винодельческой отрасли страны и продвижения вин отечественного производства. Напиток оценивают по 11 критериям.

Ранее специалисты Роскачества выяснили, что тихие вина с защищенными географическими индикаторами из Италии наиболее популярны у россиян. В этом же списке расположились Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Италия стала лидером и по поставкам игристого вина с показателем в 75 процентов. Далее следуют Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

