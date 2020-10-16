В Роскачестве спрогнозировали качество вин 2020 года

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Специалисты Роскачества заявили, что 2020 год может дать России качественные белые и красные вина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Еще во время аудитов винодельческих хозяйств мы отметили, что 2020 год может стать для России "урожаем десятилетия" с точки зрения качества. Таким был 2012 год, когда винограда собрали меньше из-за серьезных зимних морозов, но концентрация и качество были выше. Этот год может быть удачным и для белых, и для красных сортов", – рассказал замруководителя Роскачества Илья Лоевской.

Специалист отметил, что из-за засухи урожай может быть ниже на 30% прошлогодних значений, но по качеству более лучшим за счет равномерной зрелости винограда. Он объяснил, что низкая влажность провоцирует грибковые заболевания.

Что касается цен на вино, то специалисты сошлись во мнении, что серьезного роста в предновогодний период не ожидается. Они сообщили, что российские производители не рассматривают повышение цен, однако некоторые из них планируют вернуться к этому вопросу ближе к концу года.

В августе Лоевский выразил мнение, что качество российского вина за последние годы улучшилось. Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом РФ каждый год реализует проект "Винный гид России", который разработали для поддержки винодельческой отрасли страны и продвижения вин отечественного производства. Напиток оценивают по 11 критериям.