В Роскачестве рассказали, как выбрать виноград

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Чтобы купить вкусный и качественный виноград в магазине или на рынке, нужно соблюдать несколько правил, рассказала эксперт Роскачества, гендиректор Ягодного союза и информационного агентства FruitNews Ирина Козий. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, в первую очередь нужно обратить внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди – они должны быть зелеными и гибкими.
Козий отметила, что лучше не покупать опавшие с грозди ягоды – они быстро испортятся. Также не стоит брать лопнувшие или поврежденные ягоды. Специалист подчеркнула, что виноград должен быть плотным и налитым.
По словам эксперта, иногда на ягоде можно обнаружить следы белого налета. Однако, как отметила Козий, белый налет на винограде некоторых сортов является природным восковым защитным слоем.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что из-за низкого урожая винограда в стране допускается риск дефицита по сырью. По словам эксперта, виноделие пострадало не только от связанных с коронавирусом ограничений, но и из-за изменения климата в отдельных регионах.
С 26 июня в России вступил в силу закон, регулирующий работу российского виноделия. В частности, эта норма запрещает использование зарубежного виноматериала при производстве отечественных напитков.
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