Агроном рассказал об опасности винограда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При определенных условиях от винограда может быть больше вреда, чем пользы, сообщил специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов в эфире радио Sputnik.

По его словам, виноград не только вкусный, но и полезный, но в то же время не стоит им злоупотреблять. Агроном пояснил, что некоторые столовые сорта содержат очень большое количество сахаров, причем в основном глюкозы и фруктозы, которые быстро усваиваются.

"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы. Это серьезнейший удар по организму", – подчеркнул он.

Викулов отметил, что количество сахара зависит от сортов и традиций выращивания. К примеру, в условиях Узбекистана виноград накапливает огромное количество сахара. Столовые же светлоокрашенные сорта, выращенные в условиях юга Европы, содержат меньше сахара.

Также он напомнил, что виноградники регулярно обрабатывают различными препаратами от вредителей, которые трудно смываются с ягод. Поэтому мыть их нужно очень тщательно.

При покупке этих ягод агроном советует смотреть на происхождение, дату, внешний вид и сезон.

В Роскачестве рассказали, что нужно соблюдать несколько правил, чтобы купить вкусный и качественный виноград в магазине или на рынке. В первую очередь нужно обратить внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди – они должны быть зелеными и гибкими.

Лучше не покупать опавшие с грозди ягоды – они быстро испортятся. Также не стоит брать лопнувшие или поврежденные ягоды. Виноград должен быть плотным и налитым. Иногда на ягоде можно обнаружить следы белого налета. Однако белый налет на винограде некоторых сортов является природным восковым защитным слоем.

